Aménagement de la place Saint Jean à Libourne

Nous sommes au cœur de la bastide où les travaux sur L'église St jean et la place qui l’entoure ont débuté.

Un site patrimonial, historique et emblématique de Libourne qui va profiter d’aménagement en phase avec notre temps.

Cette place Saint Jean ne sera pas entièrement piétonne. Ce sera une zone de rencontre partagée avec des trottoirs au même niveau que la route et une vitesse limitée. Cette configuration permettra de sécuriser les cyclistes et piétons, tout en facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite.

La place Saint Jean à Libourne sera plus apaisée - Mairie Libourne