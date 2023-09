Journées du patrimoine : un escape game pas comme les autres au CAUE de la Gironde

Les 16 et 17 septembre 2023 se tiendront les Journées européennes du patrimoine. L’occasion de (re)découvrir le patrimoine girondin et de tester le nouvel escape game proposé par le CAUE de la Gironde.

Le CAUE vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre rendez-vous “Bien dans ma ville” vous propose de découvrir les événements organisés en Gironde. Direction le siège du conseil d’architecture, d'urbanisme et de l'environnement ( CAUE ), rue d'Ornano à Bordeaux avec un escape game pas comme les autres.

Un mystère à résoudre autour du patrimoine

L'équipe du CAUE de la Gironde vous propose de tenter de percer le mystère du bâtiment qui abrite son siège. Le patrimoine vivant, c'est le thème de l'édition 2023 des Journées européennes du patrimoine. Ainsi, exceptionnellement, le CAUE vous donne rendez-vous... chez lui ! L'équipe propose un escape game ce samedi 16 septembre 2023.

Percez le mystère du CAUE de la Gironde à l'occasion des Journées européennes du patrimoine - Yvan Mathié CAUE

A la rencontre du CAUE

Le siège bordelais du CAUE est un lieu dédié à l'accueil du grand public : celui qui vient aux expositions, les scolaires mais aussi les maires et les collectivités. Il fallait donc un bâtiment adapté à ses missions. Les concepteurs ont relevé le défi avec des espaces ouverts et lumineux ! Les architectes, respectueux de l’histoire de Bordeaux, se sont appuyés sur la trace des entrepôts que l’on trouve à Bordeaux avec une partie haute en bois et un rez-de-chaussée, souvent en pierre, ici remplacé par une vitrine ! Mais ne dévoilons pas le fameux mystère de ce bâtiment !

Tous au CAUE pour les Journées européennes du patrimoine

Pour participer à cet escape game du CAUE , rendez-vous sur le site de la structure. A vous de composer votre équipe de 6 personnes au maximum avec obligatoirement un majeur. Ensuite, rendez vous samedi 16 septembre au 283 rue d’Ornano à Bordeaux pour résoudre des énigmes, débloquer des codes et trouver le mystère du bâtiment