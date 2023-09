Comme dans beaucoup de familles périgourdines, on se transmet les recettes de gaufres roulées

Les gaufres roulées de Marie Claude Jarnolle, une façon de préserver et de partager les saveurs familiales

Marie-Claude Jarnolle était sérigraphiste dans le milieu de la cosmétique mais elle décide à 50 ans de voler de ses propres ailes en créant sa propre petite structure de pâtisseries sèches à Orliaguet près de Carlux dans le Périgord noir. Dans sa famille, comme dans beaucoup de familles périgourdines, la maman de Marie Claude avait une recette de gaufres roulées issue de ses ascendants. Elle se décide de se lancer dans cette aventure et de proposer sa gamme de gaufres roulées Lou Graoufés dé Bounnat, une façon de préserver et de partager des saveurs familiales.

Marie Claude en pleine préparation - Jarnolle

Une gaufre roulée est une variante de la gaufre traditionnelle qui est préparée enroulée sur elle-même. Le processus de fabrication de cette gaufre est avant tout une pâte légère qui se rapproche de la gaufre traditionnelle mais qui implique l'utilisation d'une machine à gaufres spéciale qui permet de cuire la pâte en une forme roulée. Une fois que la pâte est cuite, elle peut être enroulée autour d'un bâtonnet pour lui donner sa forme caractéristique. C'est une opération délicate que maîtrise parfaitement bien Marie Claude.

Marie-Claude Jarnolle dépose délicatement la pâte dans son gaufrier - Jarnolle

La première année elle a produit des gaufres roulées natures, au rhum, à la vanille et au chocolat. Ayant une petite production de noix et de châtaignes, elle a ensuite rajouté à sa gamme ses deux autres parfums sans oublier le miel de châtaignier de l'apiculteur Francis Jardel qui est son voisin. Elle a même pensé à ceux et celles qui seraient allergiques de proposer des gaufres au sarrazin.

Marie-Claude Jarnolle dans les studios de France Bleu Périgord © Radio France - Marie-Dominique Privé

Ces gaufres roulées se dégustent avec un bon café ou à l'heure du thé. Pensez à bien refermer le sachet pour garder tout le croquant de la gaufre sauf si vous êtes gourmand et que vous finissez le paquet.

Les gaufres Lou graoufés dé Bounnat - Jarnolle

Marie-Claude Jarnolle- Bonnat-24370 Orliaguet- marie.claude.jarnolle@gmail.com 05 53 59 63 45 et 06 06 49 00 43