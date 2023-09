Comment ces chefs périgourdins réagissent aux avis négatifs sur internet

Quel impact ont les avis en ligne sur la réputation des restaurants ? On pose la question au Chef Olivier Vierzon qui a fait le buzz avec sa réponse en vidéo à une internaute et à Maxime Lebrun, ancien chef étoilé

En plein coeur de Sarlat, l'Hôtel Dieu est un ancien hospice qui était à l'abandon. Cet établissement du 16e siècle a été entièrement rénové en 2014 et c'est aujourd'hui Olivier Vierzon, maître restaurateur qui vous accueille avec sa brigade pour vous proposer une cuisine traditionnelle avec les bons produits de notre terroir. Une adresse qui fonctionne bien si on regarde les avis des internautes sur la toile.

Le bon vieux bouche à oreille est désormais amplifié par les avis sur internet.

Vous êtes très nombreux à consulter régulièrement les avis sur la toile et de choisir un restaurant grâce à eux. La critique est constructive même si parfois elle est difficile à avaler mais il faut la prendre en compte. Par contre, pour Olivier Vierzon, la bêtise et la méchanceté ont beaucoup de mal à passer.

Au cours de l'été, une cliente du nom de Francine B a attribué une note de "3/5" sur TripaAdvisor après son expérience dans ce restaurant en précisant dans son commentaire que le plat principal était savoureux mais qu'elle a été déçue par la tarte au citron et le Paris Brest qui selon elle venaient d'être décongelé. Des dires qu'elle assume puisque Francine B. dit avoir vu de ses propres yeux une employée sortir les desserts du four près de la caisse. Four que Francine B a confondu avec le passe-plat. Elle poursuit en mentionnant que le prix du repas n'est pas donné et qu'à ce tarif, la carte ne devrait proposer que de la fabrication maison.

Pour Olivier Vierzon, ce commentaire est injuste et infondé : " ça nous met en souffrance. On essaie de faire les choses bien, on essaie d'avoir une réputation. Cela fait deux ans que nous sommes passés maître restaurateur avec un cahier des charges draconien que nous respectons. Avec ce genre de commentaire, on se sent un peu sali".

Il s'est empressé d'écrire à TripAdvisor pour leur demander d'enlever ce commentaire diffamatoire. La réponse de TripAdvisor ne se fait pas attendre : "Après une enquête approfondie par nos services, ce message respecte nos règles ...". Le chef a opté pour une réponse à la fois cinglante et empreinte d'humour. Il a pris la décision de se filmer dans son restaurant et de partager la vidéo sur sa page Facebook. Publiée le 11 septembre dernier, la vidéo a déjà été vue plus d'1.3 million de fois.

Une personne va adorer, une autre va détester. C'est ça la magie de la cuisine

Olivier Vierzon aimerait qu'à travers cet exemple, les gens essaient de laisser les préjugés de côté, d'arrêter de juger, de condamner immédiatement une personne ou un plat mais plutôt de prendre le temps de le découvrir : "Je peux vous garantir que le cerveau va demander aux papilles et à votre palais de voir différemment. Vous allez découvrir d'autres saveurs. Vous pouvez avoir dix grands chefs qui vont faire dix plats identiques avec dix saveurs différentes. Une personne va adorer, une autre va détester. C'est ça la magie de la cuisine, mais il faut savoir la comprendre".

La vidéo du chef, une note d'humour qui montre bien le décalage entre le réel et l'internet

Le chef Maxime Lebrun du Grand Bleu à Sarlat a vu la vidéo du chef et nous confirme que c'est difficile de lire une mauvaise critique mais cela reste constructive mais la diffamation est terrible : "C'est facile de regarder, de nous juger sur Internet en sachant qu'on a même pas le droit de réponse . On fait quand même 70 à 90 H dans la semaine, c'est très physique, un métier difficile mais on se donne à cœur tous les jours de bien faire."