Cultiver des pleurotes et des shiitakés en Périgord Vert

Goûtez une vraie saveur forestière avec les Pleurotes et les Shiitakes de la carrière aux Champignons installée dans le Périgord Vert

Le premier marché aux cèpes de la saison a ouvert le bal ce jeudi 28 septembre à Mussidan. L'automne s'installe tout doucement et l'envie de déguster quelques champignons est bel et bien présente. Le cèpe, champignon très convoité en Périgord, fait partie de notre patrimoine gastronomique . Frais, en bocaux, ou cuisiné dans nos nombreux restaurants en poêlée ou en omelette, il y en aura pour tous les goûts et en toute saison.

Richard Lapierre de la carrière aux Champignons © Radio France - Marie-Dominique Privé

Richard Lapierre a eu envie de se lancer dans la culture de champignons mais dans une niche bien différente : il produit des pleurotes et des shiitake à la Carrière aux Champignons à Paussac-et-Saint-Vivien en Périgord vert . Il voulait se démarquer du traditionnel champignon de Paris. Le pleurote est un champignon de la famille des Agaricacées, reconnaissable à son pied excentré .Il est très riche en protéines. C'est le roi des poêlées de champignons. Son goût très fin en fait une gourmandise incontournable. Richard Lapierre les cultive dans une carrière située à Paussac saint-Vivien, près de Brantôme : atmosphère fraîche et constante, circulation de l’air et faible humidité sont au rendez vous pour que les pleurotes puissent se développer.

Le Shiitake - Richard Lapierre

Le choix de Shiitake est un vrai coup de coeur de Richard pour ce champignon d'origine Japonaise que l’on surnomme aussi le champignon de la longévité car il est connu pour ses vertus antioxydents. Au fil des années, les atouts gustatifs et thérapeutiques du shiitake ont suscité un véritable intérêt et se fait une jolie place sur la table des restaurateurs.

Richard Lapierre commercialise ses champignons sur place ( sur rdv) , sur les marchés du Périgord vert en frais, séchés, en poudre mais aussi en seaux à pleurotes prêts à pousser.

Le seau à Pleurotes - Richard Lapierre