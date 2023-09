Découvrez la truffe noire et le safran du Périgord, deux trésors du terroir cultivés avec passion à l'Or des Anges

L'or des anges n'est pas seulement une épice, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a osé suivre sa passion et son amour pour la terre.

Au cœur de Verteillac, entre Brantôme et Ribérac en Dordogne, Alexandra Simonoff est une femme qui a transformé sa vie de traductrice en une aventure envoûtante dans le monde de la safranière et de la trufficulture. Elle parle 5 langues et a découvert le safran en revenant aux sources. Petite, elle passait ses vacances au Repaire à Verteillac, maison qu'elle a hérité de sa grand mère maternelle. L'aventure a débuté lorsqu'Alexandra a eu la curiosité de visiter une exploitation d'un safranier installé à Champs Romains lors d'une porte ouverte. Il n'a pas fallu longtemps à Alexandra pour se lancer elle aussi dans la production de safran .Elle était conquise par cet or rouge, extrait des délicates fleurs de crocus Sativus.

Alexandra Simonoff, fondactrice de l'or des anges - @AS

C'est le travail minutieux de la main de l'homme qui transforme ces pétales en safran, l'une des épices les plus chères au monde. Alexandra a choisi de faire de Verteillac son chez-soi, et elle est devenue une ambassadrice passionnée de cette région pittoresque du Périgord en commercialisant ses truffes, son safran et ses confitures sous la marque l'Or des anges . Elle a consacré beaucoup de temps à perfectionner ses techniques de culture, de récolte et de séchage du safran, tout en contribuant à faire connaître les trésors du Périgord dans le monde entier.

Le coup de coeur d'Alexandra Simonoff nous emmène en Gironde pour découvrir le château Jean Lamat ,l’une des plus anciennes propriétés viticoles de l’appellation Sainte-Croix-du-Mont. La famille de Vathaire en est propriétaire depuis 1857. A consommer avec modération.