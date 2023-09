Eurotable, un référent en matière de création et de personnalisation d'univers autour de l'art de la table

L'art de la table avec Eurotable

Eurotable est une société régionale implantée à Bergerac depuis plus de 20 ans qui vend du mobilier, de l’art de la table et du matériel de cuisine aux professionnels : restaurant hôtel, brasseries ou débits de boissons mais aussi les boulangeries qui installent des coins snacking, salle de réunion ou salle d’attente…

Gilles de Montaudry, le dirigeant d'Eurotable nous explique combien la décoration a profondément changé depuis 20 ans, les usines sont de plus en plus créatives avec des formes et couleurs qui permettent de personnaliser chaque établissement.

Il y a deux ans la tendance était le street art, 2023 est marqué par l’environnement, le développement durable, la nature et le sauvage, cela se traduit par des ambiances cocooning, nostalgiques avec des couleurs Ocres, beiges gris vert avec une tendance pour la fin de l’année eau et terre soit bleu et marron. Pour certain établissement la porcelaine blanche revient sur les tables.

Le Mobilier évolue mais contrairement à l’art de la table est changé tous les 5 à 7 ans, il faut être dans une tendance intemporelle. Un restaurant a une âme : "c'est chouette d'entendre le wouaou des clients quand ils rentrent pour la première fois dans l’établissement."

De grosses évolutions dans le mobilier de la restauration

Le confort est devenu une priorité : être bien assis est primordiale pour profiter d'un bon repas Les formes et les matières ont énormément évolué avec le retour du bois massif et une personnalisation sans limite. Les tissus reviennent en force avec de nouvelles matières anti taches qui remplacent le simili cuir. Nous avons un choix de matières et de couleurs de toucher ou texture sans limites.