La ferme familiale Earl les Vigonies à Bouniagues, 100 % en agriculture Bio

La famille Durand, des agriculteurs responsables qui proposent des produits fermiers à Bouniagues

La ferme Earl Vigonies est une ferme familiale en polyculture de plus de 70 hectares à Bouniagues qui propose une gamme de produits cultivés dans le respect de l'agriculture biologique et de l'environnement. Depuis leur installation comme agriculteurs en 2003, Serge Durand et sa famille ont diversifié leurs activités, allant de la culture de vignes aux céréales (qu'elles soient de variétés anciennes ou de types fermiers), en passant par l'élevage de moutons. Tout est réalisé maison : culture, élevage, récolte, découpe.

culture de la ferme Earl les Vigonies - Earl Vigonies

Vente de produits de la ferme : une gamme variée

C'est en effet une large gamme que vous propose Earl les Vigonies :

Une sélection de farines de blé, de seigle, de sarrasin et de petit épeautre, caractérisées par leur qualité gustative exceptionnelle et moulues à la meule de granit dans leur atelier.

Des sachets de lentilles, y compris des lentilles vertes, pour des repas sains et délicieux.

Des agneaux prêts à être consommés, disponibles en caissette, découpés avec soin et emballés sous vide

une sélection de vins provenant d'une cave coopérative renommée, les vignerons de Sigoules.

Serge Durand de la ferme les Vigonies © Radio France - Marie-Dominique Privé

Serge Durand vous attend le Samedi 14 octobre 2023 pour une découverte ludique, pédagogique et savoureuse. B ienvenue à la ferme lance en effet sa nouvelle saison « Automne à la ferme » Du 7 au 29 octobre 2023, les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme mettent en place une programmation spéciale et vous ouvrent leurs portes ou vous donnent rendez-vous sur des événements, visites et marchés pour faire découvrir leurs métiers et leurs produits. Au cours d’échanges chaleureux lors de repas et de rencontres passionnantes, mais aussi de rendez-vous insolites (balades, ateliers pour enfants, animations musicales…), les agriculteurs feront découvrir aux plus curieux et gourmands, leurs produits de saison et la passion de leur métier. Le détail du programme à retrouver ICI .

Earl les Vigonies -Serge Durand-La Vidalie-24560 Bouniagues - 07 69 71 51 16