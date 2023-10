La Lutine, une brasserie bio implantée à Limeuil dans le Périgord noir

C'est à La Douze, en 2001, que commence l'histoire de cette brasserie. 2 ans plus tard La Lutine déménage et s'implante à Limeuil pour une aventure artisanale et bio, un succès qui dure depuis plus de 12 ans !

Sébastien Peiffer, brasseur à La Lutine à Limeuil © Radio France - Anthony Terrade