La mie résistante et la galette engagée sur les routes de France font étape dans le Périgord

Passion, tradition et vocations : Le tour de France Inspirant de deux Bretons

Les bretons Marc Martin et sa compagne Sabrina sillonnent les routes de France depuis le mois de juillet pour transmettre leur savoir faire artisanal et susciter des vocations. Pour Marc, la boulangerie est bien plus qu'une simple profession, c'est un héritage qu'il a envie à son tour de transmettre au travers de ce voyage.

Pour réaliser ce tour de France, Marc a transformé une remorque dans laquelle il a installé un four à bois, rangé ses outils et ingrédients ainsi que des biligs, ces fameuses plaques en fonte destinées à faire cuire crêpes et galettes. Pour suivre Marc dans cette aventure, Sabrina, traductrice en langue des signes, a suivi une formation pour devenir crêpière-galetière, et elle a lancé son entreprise, "La Galette Engagée" et ils vous proposent du pain au levain, des galettes, des crêpes ,des kouign-amann .

Avec ce tour de France ,Marc et Sabrina nous rappellent que la passion et la vocation peuvent être transmises à travers une simple miche de pain qui sent bon le terroir.