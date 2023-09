Emilie, bloggeuse canadienne, cuisine une recette alsacienne

Un rapprochement canadien-alsacien dans votre émission "bienvenue chez vous"

La distance entre l'Alsace et le canada c'est 6843 km mais on réduit considérablement cette distance tant les alsaciens et les canadiens sont liés. L'opération chaque année de l'alsace fan day montre combien ici nous aimons nos amis canadiens.

Et quand l'humour s'en mêle c'est irrésistible, ce vendredi, avec nous, Emilie, bloggeuse canadienne, qui avec sa chaine you tube Spatule zéro s'est essayé aux recettes alsacienne