Jérémy Page, chef du restaurant étoilé le 1741 à Strasbourg et Michael Wagner sommelier

Les accords mets-vins

Après une importante période de travaux, l’emblématique adresse étoilée du quai des Bateliers se dévoile dans un nouveau décor au style moderne et épuré.

Jérémy Page, le chef du 1741, et Michael Wagner, le directeur du restaurant et sommelier avec vous pour nous proposer des accords mets et vins

Et si on ne boit pas d'alcool, peut-on quand même accompagner notre menu avec autre chose qu'une bouteille d'eau ?

Vous préoccupez vous d'associer vos recettes avec du vin ? Et si oui, quels sont les bons plans pour vous faire plaisir à petits prix ? Etes vous vins d'Alsace ou vous laissez vous tentez par d'autres région ? On vous attend au 03 88 25 15 15