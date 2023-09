Margaux, alsacienne, et candidate d'Objectif Top Chef

L'invitée de votre émission Bienvenue chez vous

Margaux est strasbourgeoise, elle est médecin et hypnothérapeute, mais aussi pilote d'avion, et diplômée en boulangerie. Cette hyperactive veut développer un concept mêlant cuisine et santé. Mais comme elle veut être sûre de son niveau, elle se frotte au concours de cuisine dirigé par Philippe Etchebest : Objectif top chef. Elle sera sur nos petits écrans ce jeudi 28 septembre à 18h30 sur M6

Et vous, cela fait 25 ans que vous faites le même job et votre passion c'est la cuisine. Etes vous pret à changer totalement de vie ? A vous reconvertir ? Et si vous l'avez fait, comment s'est passé cette reconversation professionnelle ? Etes vous aujourd'hui plus heureux ? Racontez nous au 03.88.25.15.15