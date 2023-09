Un diner insolite avec et un jardin pour créer de la peinture

La casserole à Strasbourg et la basse cour des miracles au port du Rhin

Cédric Kuster est le directeur du restaurant La Casserole à Strasbourg. Il propose des dîners insolites. Préparez-vous pour une soirée hors du commun, orchestrée par l'ensemble de l'équipe de La Casserole ! Une quatrième édition qui promet d'être encore plus mémorable, avec comme habituellement un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment... Les rumeurs parlent d'un "banquet de couleurs", de "monochrome" et de "projections"... Une intrigue qui ne fait que susciter davantage l'enthousiasme et l'appétit.

Rendez-vous les 5 et 6 octobre pour ce nouveau dîner insolite

Et avec Maria, plasticienne, nous irons à la découverte du jardin "la basse cour des miracles" au port du Rhin à Strasbourg où il n'y a pas uniquement une pelouse, des arbres, des courgettes et des radis, mais aussi des fleurs teinturiers. Avec elle, nous allons apprendre à transformer des fleurs en couleurs.

Vos réactions au 03.88.25.15.15