Bienvenue chez vous en Franche-Comté : "Veau Plaisirs", entreprise familiale à Arc-lès-Gray (70)

Bienvenue chez vous en Franche-Comté : cuisine et tourisme à la ferme bio de They (70)

Nouveau rendez-vous chaque matin sur France Bleu Besançon entre 10h et 11h : Bienvenue chez vous en Franche-Comté. Une heure pour partager nos fiertés, nos idées de sorties et de loisirs, pour jouer et pour savourer ! Pour ce premier numéro, direction la ferme bio de They en Haute-Saône.