Sportif de haut niveau, agriculteur et fromager : Fabrice Maugain est notre invité.

Agriculteurs depuis plusieurs générations, la famille Maugain est originaire du Souillot, dans le Haut Doubs à proximité de Levier. Au milieu de leurs vaches et chèvres, Fabrice le patriarche partage son temps entre l'exploitation et le trail.

La ferme Maugain , en temps qu'éleveur de vaches laitières montbéliardes, existe depuis 3 générations. En reprenant l’activité de transformation de Mr Philippe Fortin début 2009, la Ferme Maugain a réussi à diversifier son activité. Pérenniser la distribution des yaourts dans la continuité de ce que connaissaient les consommateurs locaux était le principal objectif. Avec la volonté de travailler une agriculture saine et raisonnée, les vaches de la ferme du Souillot sont nourries avec une alimentation naturelle, à base d’herbe fraîche à la belle saison, en pâturage, et de foin en hiver, sans OGM.

Pour réaliser sa production de tommes, camemberts, yaourts et autres crèmes dessert, la Ferme Maugain trait 100 vaches laitières, elle transforme un volume de 300 000 litres de lait par an et livre à la coopérative des Monts de Joux environ 500 000 litres de lait. Mais comme l'explique Fabrice « la prise en compte de l’environnement, de l’évolution des prairies selon les saisons notamment, ainsi que du bien être des animaux sont pour nous essentiels dans la conduite de notre ferme pour assurer la confiance, la sécurité et la qualité de nos produits. Plus qu’une agriculture raisonnée, il s’agit de principes, de valeurs qui nous animent au quotidien »

Ce sont certainement ces valeurs qui le poussent à profiter de la nature dès qu'il le peut en mode trail sur les reliefs de son Haut Doubs natal. Sportif de haut niveau, ces sorties sont un véritable bol d'oxygène mais le terrain de jeu de Fabrice ne s'arrête pas qu'à la Franche Comté et l'emmène par exemple dans les pyrénées comme il nous le raconte dans ce replay.