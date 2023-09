Découverte du restaurant "Le Grangousier" à Langon, un lieu de gourmandise.

Préparez avec les Chefs cuisiniers, Célia et Arthur Lecocq du "Grangousier" à Langon, ce menu : Tatin d'aubergines sauce yahourt et soja, thon mi-cuit et pastèque grillée au Balsamique, courgettes fumées et sauce vierge de légumes, et flan à la courge et chantilly curcuma curry.

Cette émission vous emmène au cœur de la gastronomie du sud gironde, chez un jeune couple qui s'est rencontré à l'école hôtelière de Talence. Depuis, le duo compose leur vie personnelle et professionnelle. Célia et Arthur Lecocq se sont installés à Langon, patrie d'une autre famille bien connue dans la gastronomie : Darroze. Le pari de restaurer une bâtisse en vieilles pierres à quelques kilomètres du centre de la ville, était donc lancé, et au bout de quatre mois : accompli.

Célia et Arthur Lecocq du restaurant "Le Grangousier" à Langon © Radio France - Isabelle Wagner

Réorganisation des espaces, installation d'une cuisine ouverte sur la grande salle de restauration, et décoration fidèle au passé de cet endroit, tout a été réalisé de mains de maitres, celles de Célia et Arthur Lecocq. Les jeunes parents et grands-parents installés aux tables du Grangousier , seront ravis de savoir que les enfants ont également leur pièce de distraction et de repos et toujours au rez-de-chaussée.

Pour la préparation de ce menu : Tatin d'aubergines sauce yahourt et soja, thon mi-cuit et pastèque grillée au Balsamique, courgettes fumées et sauce vierge de légumes, et flan à la courge et chantilly curcuma curry. Les Chefs cuisiniers, Célia et Arthur Lecocq du "Grangousier" à Langon, étaient assisté par le maraîcher Jérôme Labrèze de St Pierre de Mons, dans le rôle de commis de cuisine.

Flan de courge selon Célia Lecocq © Radio France - Isabelle Wagner

Vous suivez l'évolution des recettes, et comme vous le constaterez, l'ambiance est joyeuse et le ton est aux confidences. Profitez de ce moment pour suivre les conseils culinaires et vous rapprochez de l'histoire des savoureux produits cultivés par le maraîcher, comme la pastèque.

Pastèque de Jérôme Labrèze © Radio France - Isabelle Wagner

Merci pour cet accueil chaleureux. Les horaires d'ouverture du restaurant "Le Grangousier" à Langon : 12:00 – 14:00 et

19:00 – 22:00 tous les jours sauf le mardi et le mercredi.