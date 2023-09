Romances à La Villa Costes entre Brésil et Médoc !

Histoires d'amour à quelques mètres de la plage océane, à La Villa Costes tenu par Laurent et Valérie Costes. Amour pour les hôtes du lieu, et pour un autre couple : Amanda Blondel, Cheffe pâtissière brésilienne et Mathieu Blondel, son mari et second de cuisine.

Romance à La Villa Costes à Lacanau - Isabelle Wagner

L'histoire est simple pour la romance amoureuse entre Brésil et Médoc, le Chef Laurent Costes est reconnu pour former des personnes aux gestes de la gastronomie française, et souvent ces apprenants viennent du Brésil. C'est le cas de sa Cheffe pâtissière Amanda, aujourd'hui Amanda Blondel, car elle est l'épouse de Mathieu le second de cuisine. Tous les deux se sont rencontrés à Nice dans les Alpes Maritimes il y a quelques années, puis Amanda est repartie dans son pays, le cœur lourd, car loin de son amoureux. La décision de revenir à la demande de Mathieu, pour concrétiser cette union, s'est vite imposée. Plus tard, leur chemin s'arrête vers La Villa Costes à Lacanau océan, au centre de la station balnéaire. Amanda compose de merveilleux desserts, très techniques et surprenants dans les associations, sans trop de sucre. Mathieu est à sa gauche, il prépare, découpe, associe, dresse, les plats en accord avec Laurent Costes