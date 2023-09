Réussir sa mayonnaise et des idées pour varier les plaisirs

Chaque vendredi l'équipe culinaire de France Bleu Lorraine se réunit pour vous donner un petit cours de cuisine et vous rappelle les bases de ce qui fait de la France le pays des gastronomes. Aujourd'hui zoom sur la mayonnaise...

C'est tellement meilleur quand on la fait soi même une mayonnaise

Et l'envie de la faire soi-meme sa mayonnaise plutôt que d'acheter des pots "tout fait" souvent très sucrés et dont on ne sait pas toujours bien le contenu.

Autour de la table

Philippe Laruelle chef et démonstrateur pour la maison de création d'ustensiles culinaires DeBuyer au Val d'Ajol et maitre cuisinier de France

Monsieur Edouard notre boucher du marché central de Nancy

Clotilde Mengin, sommelière pour la maison Mengin chez "Vins et tartines" rue des ponts à Nancy.

Et Géraldine du Garage à légumes rue Jeanne d'Arc à Nancy pour nous dire ce qui pousse en ce moment en Lorraine.