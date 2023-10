Bienvenue chez vous : Le concours des familles de Toquicimes !

Avec Alexis Sbriglio, l'un des fondateurs de Toquicimes et René Meilleur, ches de La Bouitte, restaurant 3* à Saint Martin-de-Belleville et le président du conservatoire des recettes de montagne

Toquicimes revient pour une 6ème édition, hors-les-murs, du 20 au 22 octobre 2023 sur le thème de la ferme.

Devenu le rendez-vous emblématique de la cuisine de montagne, le village le plus gourmand des Alpes met les petits plats dans les grands pour accueillir durant 3 jours, dans un format inédit, l’élite de la gastronomie française. Entre chefs étoilés, jeunes chefs, personnalités de l’univers du goût, agriculteurs, producteurs et artisans locaux , Toquicimes met en lumière tous les acteurs de la gastronomie et leurs savoir-faire.

Sous l’égide du Conservatoire des Recettes de Montagne, présidé par le chef 3 étoiles, René Meilleur, Toquicimes invite chaque année le public à mettre en scène une recette familiale traditionnelle. Cette année, le concours des familles invite les participants à présenter leur meilleure tourte aux fromages de nos montagnes.

Cette nouvelle édition parrainée par le chef triplement étoilé Glenn Viel , et plus que jamais dédiée aux circuits courts et aux producteurs locaux promet de nouvelles expériences inédites et de délicieux moments au travers de concours , animations, exposition, dégustations , conférences ou encore masterclass .

Toquicimes 2023, bienvenue à la ferme !