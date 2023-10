Bienvenue chez vous : Les bons produits du magasin Saveurs campagnardes à La Motte-Servolex

Bienvenue chez vous : La betterave : 10 façons de la préparer avec Lucie Fadous

Lucie est l'auteur de cet ouvrage sorti aux Editions de l'Epure ! Elle a une véritable passion pour un légume oublié : la betterave. Mis à tort de côté et mal aimé, elle est plus maligne qu'on ne le pense et plus riche qu'une simple rave.