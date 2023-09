René Molinès : une association en hommage à son fils

Comment faire de la pire épreuve qu'il soit une force ? Comment se relève t-on quand l'indicible vous tombe dessus ? Comment la douleur d'un père soulève des montagnes pour d'autres ?

René Molinès a perdu (comme on le dit pudiquement) son fils il y a 20 ans.

20 ans dans moins d'un mois.

Adrien venait d'avoir 2 ans, il était atteint d'une hypertension artérielle avec insuffisance cardiaque. Maladie orpheline incurable.

Moins de 2 ans après sa mort naissait l'association Adrien sur la Côte d'azur. Son but : œuvrer pour les enfants malades et leurs familles. René Molinès raconte ce qui le fait vibrer, mais aussi ses adresses "ressources"

** Son adresse gourmande : le restaurant 'L'idéal' à Pégomas

** Sa balade fétiche :