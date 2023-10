Antibes : la couture mise en avant au salon des loisirs créatifs

Pour la deuxième année consécutive, l'association des fils et des couleurs organise le salon des loisirs créatifs autour du fil. Un rendez-vous qui réunit 70 créateurs et artisans à Antibes, passionnés par la broderie, la couture. On en parle avec l'organisatrice Marie-Antoinette Tardy.

Alia Zegaoula © Radio France