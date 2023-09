De la nouveauté en Ariège !

Il y a du nouveau en Ariège ! En effet, pour cette rentrée, 2 nouveaux sites vous attendent dans nos belles Pyrénées ; on les découvre en compagnie de notre guide : Laurent Subra, directeur des Grands Sites Touristiques de l'Ariège.

Nous vous entraînons aujourd'hui à la découverte de Talcaneô , la plus grande carrière de talc au monde en activité. On vous convie à une belle visite du site et du musée attenant.

Et dans une deuxième partie d'émission, vous aurez tout sur Mountaneô , un nouvel espace ludique et immersif accessible à tous et à toutes pour apprendre en s’amusant... Précisions dans l'émission de ce jour !