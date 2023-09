La rentrée en montagne avec Pyrénées Magazine

Cette semaine, votre rendez-vous du samedi qui se balade dans la région fait escale chez Pyrénées Magazine. Avec nous : Florence Garès, rédactrice en chef de Pyrénées Magazine...

On découvre ensemble aujourd'hui le numéro 209 de Pyrénées Magazine , au sommaire duquel on vous propose une escapade dans les Pyrénées espagnoles, mais aussi autour du pic du Gar, du Cagire et du Fenouillèdes.

Une du N° 209 de Pyrénées magazine - DR