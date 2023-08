Angélique Choubard du Couvent de Treigny et Freddy Michaud producteur de viande à Ste Colombe

Angélique Choubard nous présente le Couvent de Treigny, un lieu dédié à la poterie, avec des expositions temporaires, des ateliers, depuis 2007, elle est accompagnée dans cette émission par Freddy Michaud, éleveur, producteur de viande de bœuf et de veau

Le vernissage de l'exposition d'automne "Fantasmagorie céramique" a lieu ce samedi 2 septembre au Couvent de Treigny , avec des temps forts en fin d'après-midi : à 16h30, une lecture contée pour les enfants, à 17h, la présentation des démarches de travail par leurs auteurs des œuvres exposées suivie du pot de vernissage à 18h.

L'exposition est visible du 2 septembre au 5 novembre, mais le Couvent de Treigny, c'est aussi des ateliers et une participation aux Journées Européennes du Patrimoine dimanche 17 septembre de 15 h à 17 h avec un atelier modelage gratuit.

Freddy et Muriel Michaud quand à eux élèvent des vaches quelques kilomètres de là, à Ste Colombe. Avec l' Earl des Petits Criots , ils proposent de la viande de charolaises et de limousines en vente directe à la ferme sur commande. Différents colis sont proposés selon la saison, de 5 et 10 kg. Il est aussi possible de commander des colis de viande de veau élevé sous la mère en plein champs, sur simple appel téléphonique au 06 86 58 47 60