Bienvenue chez vous

Ouverture de "La pâtisserie by Valentin " à Carentan . Après avoir crée et dirigé son restaurant " l'escale des sens " à Carentan , Valentin Doraphé bascule vers la pâtisserie et ouvre sa boutique . Une boutique de pâtisserie de saison , sourcée et basée sur l'excellence

La pâtisserie de Valentin Doraphé - Yannick Leflot

Quelques gâteaux de Valentin Doraphé . - Yannick Leflot Ouvre une pâtisserie , ça se fête ! - Yannick Leflot La noix de coco en trompe l'oeil de Valentin . - Valentin Doraphé