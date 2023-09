Bienvenue chez vous RHUM CABRAKAN

Romain et Pauline, les Rhum Lovers...

Mars 2020. Dans la douce houle du littoral normand, le ressac d’une vague épidémique mondiale vient bouleverser la vie de Pauline et Romain.

Ces deux épicuriens passionnés du “bon” travaillent alors dans l'événementiel et jouent aux alchimistes à leurs heures perdues, imaginant des recettes de rhums arrangés qu’ils dégustent avec leurs proches.

Pour lutter contre la pandémie, les confinements se succèdent et se ressemblent, mettant à mal le propre de l’être humain, cet animal social. Alors que le tissu économique se déchire et que les lieux de partage et de rassemblement ferment leurs portes, Pauline et Romain ont une révélation : s’ils ne peuvent plus sortir, ils noieront la noirceur du monde dans leurs élixirs fruités et liquoreux !

Ils sont loin d’imaginer que ce trait d’humour amer va changer le cours de leur vie et de celles de nombreux amateurs de rhum !

Le 31 décembre 2020, à l’aube d’une nouvelle année pleine de doutes, les idées de recettes fusent, tout le monde se prend au jeu et dans l’enthousiasme familial, les amoureux sautent 2021 avec leur projet en parachute doré.

​

Les oracles ont parlé !

Les Arrangés CABRAKÁN voient le jour et apporte une lueur d’espoir couleur miel dans un ciel d’orage.

Ce sera un rhum aux grandes qualités aromatiques, olfactives et gustatives. Et non content de réjouir

les papilles, il respectera aussi une charte de bonne conduite éco-responsable !

Transcendés par cette prédiction des dieux, Pauline et Romain se lancent à cœur perdu dans une conception entièrement artisanale. En quête de perfection, ils s’associent au Domaine de Bellevue à Marie-Galant en Guadeloupe, une distillerie

aux nombreuses récompenses et à ce jour l'unique domaine éco positif au monde.

Les fruits, eux, sont sélectionnés avec soin pour leur fraîcheur et leur maturité .

S’ils peuvent se fournir en Normandie, ils privilégieront le circuit court !

Les jeunes entrepreneurs imaginent et élaborent leurs recettes entièrement à la main, de la découpe

des fruits jusqu'à la mise en bouteille. Ils savent alors dans leur for intérieur que rien ne pourra plus

se mettre entre leur soif de partage et la soif d’évasion et de délectation du reste du monde !

Depuis lors, du bocage normand aux côtes battues par les vagues, on entend murmurer le vent d’une révolution gourmande… comme un souffle divin de renouveau... on parle de Pauline et Romain, les Rhum Lovers…