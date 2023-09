Bienvenue chez vous Terroir Dit Vin, Cave et Cantine à Falaise

Installés depuis 2011 à Falaise comme cavistes novateurs, nous vous invitons à découvrir notre univers passionnant à travers une sélection personnalisée de vins d’artisans de nos plus beaux vignobles, de France et d’ailleurs.

Emmanuel Ménard, après une carrière d’une quinzaine d’années en tant qu’ingénieur, entame sa reconversion avec une solide formation de Sommelier-Caviste à Vannes. Suivie d’une longue épopée dans le vignoble français, en quête des vignerons les plus talentueux, de toujours plus de techniques et de connaissances fines sur les différents terroirs. Tout ce parcours aboutit sur la création de la cave TERROIR DIT VIN en 2011 dans le centre ville de Falaise. Avec la belle ambition de défendre son idée du vin.

Vincent André le rejoint fin 2016. Il choisit de quitter le monde de la santé, pour s’associer à Emmanuel et co-gérer la cave… Avec l’idée de développer les 3 facettes de TERROIR DIT VIN : la boutique, les cours d’œnologie et l’accompagnement des restaurants. Lui aussi œnophile passionné depuis très longtemps… il profite d’une année dans la vallée du Rhône pour valider deux diplômes à l’Université du Vin (le DU d’Analyse Sensorielle & le Certificat d’Œnologie). Il décide également d’approfondir ses connaissances sur les Vins du Monde avec deux autres diplômes à Bordeaux (WSET Level 2 et 3) en 2017.

“Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils se sont bien trouvés ces 2 là !” (le Petit Futé)