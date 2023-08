L 'italie à Rouen. Le Parc de Clères et les fromages de Dominique à Ectot les Baons

Clément. Papa Risotto. Rouen Pierre Bernard Cognein. Photographe. Dominique Carpentier. Fromager

Dominique Carpentier vous accueille avec plaisir dans son ferme au look atypique. Ses fromages sont 100% faits mains, affinés sur place avec des saveurs et des produits différents fabriqués à partir des animaux de son élevage. Des produits qu’il propose à la vente dans son chalet de montagne, à la façade rétro comme dans les anciennes usines. Le mot Fromagerie y est même dessiné à la brique dans le silex, combinaison typique de l’habitat cauchois.

Venez découvrir sa production :

*des fromages de chèvre : des fromages frais à l’ail des ours, une tomme affinée 3/4 mois le chèvre frais, la tomme de chèvre,

*des fromages au lait de vache : sa spécialité “Le P’tit Ectotais”, une tomme affinée aux fleurs

*ses fromages de brebis : frais, ail des ours, tomme….

Durée: 1h