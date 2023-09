Goyrans (31)

Villaudric (31)

Dans le frontonnais, découverte de la petite histoire du bouysselet au Château de la Colombière avec Diane Cauvin. Les prunes, les pêches et nectarines à l'honneur avec Henri Brousse et aussi Didier Garrigues des Terres Blanches. A 35 km au nord de Toulouse on parlé sculpture et sophrologie.