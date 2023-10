Pomme et Michel Sarran

Dans la cuisine de Mams Cook, la pomme est à l'honneur aujourd'hui. Un beurre de pomme préparé avec amour. Et une salade de pommes de terre inspirée des pays nordiques. Notre talent du jour est le chef étoilé Michel Sarran.

La ronde des foies gras revient ce samedi 7 octobre et ce dimanche 8/10 à Mauvezin (32) ! 30ème édition pour cette course gourmande. 2400 repas tout canard seront servis. Et donc du sport et de la convivialité. A vous de faire les 12 km ou les 25 km. A chaque étape : des toasts de foie gras !

Vendredi un apéro des ados est prévu en soirée de 19h à 20h30. Pour partager les envies et idées pour l'année à venir, les jeunes d'Aigrefeuille (31) seront à la salle des fêtes.

Ce week-end des 7 et 8/10, aux jardins du Muséum de Borderouge à Toulouse, un atelier des familles vous explique comment préparer les sols de vos jardins et comment bien faire du compostage. Pour produire un compost de qualité, il faut alterner les apports Azote et Carbone soit des éléments humides et des éléments secs.

