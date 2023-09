Fiers de notre vignoble sarthois

Un vigneron, un sommelier, et un dégustateur nous parlent de la Sarthe à travers son petit vignoble rempli de pépites

Nos invités

Sébastien Cornille, vigneron, Domaine de la Roche Bleue à Marçon

Mathieu Ghezouli, sommelier, Auberge de Bagatelle au Mans

Alexis Goujard, dégustateur pour le guide des meilleurs vins de France

Nouvelle édition 2024 du célèbre 'guide vert' de La Revue du vin de France, ce guide est l'outil de référence des amateurs et des professionnels du vin. Indépendant, éclectique, rigoureux et complet, il est une aide incontournable pour constituer sa cave et découvrir vins et vignobles.

Les auteurs, tous des professionnels réputés, goûtent près de 50.000 vins par an et s'engagent en sélectionnant les 7.400 meilleurs, issus de 1.230 domaines choisis dans toutes les régions de France.

Deux domaines sarthois y figurent : le Domaine de la Roche Bleue, à Marçon et le Domaine de Bellivière, à Lhomme