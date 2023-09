Le fait-maison made in Sarthe dès le plus jeune âge !

A la table de Diane, on sert des petits pots 'naturellement bons' pour les bébés sarthois !

Notre invitée : Herna Vincent, créatrice de 'A la table de Diane'

A la Table de Diane, c’est la livraison de petits pots pour les enfants de 6 mois jusqu’à 3 ans.

Ils sont élaborés avec des produits de qualité et de saison, issus d’exploitations agricoles françaises respectueuses de l’environnement.

Et on trouve aussi une gamme 100 pour 100 sarthoise.

Au menu : un tian de légumes, pour les petits et les grands !