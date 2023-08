Les recettes gourmandes de la Fée Confiture

Artisan confiturier à Bonnétable, Corinne Fiorilla a donné à son entreprise un nom qui lui va bien : La Fée Confiture

Notre invitée : Corinne Fiorilla, la Fée Confiture

Présentation de l'entreprise :

'Amoureux du bon goût et du fruit, nous travaillons à l'ancienne dans de belles bassines en cuivre. Élaborées avec des fruits français frais et de saison au sucre de canne bio, nos confitures contiennent 70% de teneur en fruit.

Les Classiques : un seul fruit = 100% de goût.'

La gamme de confitures de la Fée Confiture

Les Extraordinaires : un ou plusieurs fruits sublimés par des épices, des aromates ou des fruits à coques.

Les Échap & Belles : des fruits issus des invendus alimentaires, des confitures 100% anti-gaspi!

Les Intenses : gourmandes et allégées.

Les Exceptionnelles : des fruits et fleurs sauvages ou rares, la technique et le savoir faire au service de l'exception.

La Fée Confiture

Artisan Confiturier

26 Place de la libération? Bonnétable

Tél. 06 637 637 55 / 06 81 06 05 63

lafee.confiture@gmail.com

lien vers le site web de la Fée Confiture