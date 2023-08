On dévore les livres de cuisine de la librairie Thuard

Une petite sélection de livres de cuisine sympas pour trouver de nouvelles idées de recettes faciles et économiques

Notre invitée : Maud Bruneau, de la librairie Thuard

La sélection de Maud :

Les meilleures recettes, petits plats Etudiants (Larousse)

Tout dans un plat, et juste au four, de Sandra Thoman (Larousse)

A table dans 20 minutes, 100 idées recettes ultra-simples (Larousse)

On va déguster Paris, de François-Régis Gaudry (Marabout)