Recettes indiennes avec Julian Bart, traiteur au Mans

Epices, couleurs et saveurs d'ailleurs : l'Inde voyage dans nos assiettes grâce à Julien Bart, traiteur au Mans

Notre invité : Julien Bart, traiteur, créateur d'Indian Cook

Indian Cook propose un service traiteur, mais aussi des ateliers de cuisine et des démonstrations culinaires !

Parmi ses recettes, on retrouvera des plats traditionnels, issus de ses origines familiales, mais aussi des créations plus libres, des allers-retours entre cuisine indienne, du monde, gastronomie française et pourquoi pas des rillettes sarthoises à sa façon !