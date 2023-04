Les grandes énigmes de pâques chez les commerçants de l’Avenue Jean Jaurès

Pour ces vacances de Pâques jusqu’au 29 avril les commerçants du quartier Jean Jaurès vous donne rendez-vous pour des énigmes à résoudre en famille. Le but promouvoir les boutiques physiques et locales et promouvoir le quartier entier.

Les grandes énigmes de Pâques - Association des commerçants du quartier Jean Jaurès

France Bleu Champagne-Ardenne était en direct de l’Avenue Jean Jaurès de Reims ce samedi pour l’émission hebdomadaire « Bienvenue chez vous ». Du 15 au 29 avril, pendant les vacances de Pâques, les boutiques membres de l’association des commerçants du quartier Jean Jaurès de Reims sont le terrain de jeu des « Grandes énigmes de Pâques ». Le jeu dure 1h, les animations sont destinées aux petits (accompagnée) et aux grands. Plusieurs parcours ont été créés. La case départ du jeu c’est le 120 Avenue Jean Jaurès au Magasin d’optique « A première vue ». Cette émission était également l’occasion de parler des commerçants indépendants situés dans cette artère commerçante de Reims légèrement excentré et qui est une voie de passage privilégiée en voiture pour se rentre à Witry-les-Reims et Charleville-Mézières. Vous pouvez réécouter toute l’émission en podcast sur cette page. Nos invités : Fanny Beauchamp, secrétaire de l’association des commerçants du quartier Jean Jaurès et gérante du magasin d’optique « A première vue ».

Marie Sausy, créatrice d’énigme et présidente de Studio Riddle (Escape Game indépendant basé Avenue d’Epernay à Reims) Et les commerçants membres de l’association des commerçants du quartier Jean Jaurès à Reims : Sabine Bouet, gérante de « La Chignole » boutique de vêtements auto/moto rétro

Sylvain Ducamp de Sybelle en blanc, boutique de robe de mariée.

