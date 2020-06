Bienvenue en France : Les plus belles communes de France

Que vous ayez pu partir en vacances ou pas, on voyage ensemble pour 2 heures de dépaysement total sur les lieux touristiques les plus emblématiques avec VOUS ! Une première heure autour des plus belles communes de France et la seconde autour des monuments de France. Vous serez partie prenante de ce rendez-vous puisque vous viendrez nous raconter, en direct, les lieux de vos vacances, vos coins de France préférés, vos souvenirs estivaux. Cette émission est la vôtre.