Beaux jours et bivouacs pyrénéens

Les beaux jours étant là (aussi) sur nos chères Pyrénées, il est temps de retrouver ses chaussures de rando, et de filer bivouaquer dans nos belles montagnes...

Suivez le guide ! Aujourd'hui, il s'agit de Patrice Teisseire, chef de rubrique montagne à Pyrénées Magazine qui vient nous présenter ses meilleurs spots pour se balader (en respectant la nature, bien sûr) et dormir à la fraîche (ou presque) dans les Pyrénées.

Couverture de l'ouvrage "Bivouacs" aux Editions Cairn - Editions Cairn

Evidemment, à tout seigneur, tout honneur, notre périple débute par le plus somment du massif, le Pic d'Aneto et ses 3404 mètres d'altitude... Pour la suite, direction notamment les lacs du Carlit ou encore les étangs du Donezan. Pour tout savoir sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le livre "Bivouacs" de Patrice Teisseire et Guillaume Coubard aux Editions Cairn.