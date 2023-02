Des vacances d'hiver en Ariège...

On vous attend de pied ferme en Ariège pour ces vacances... On met les petits plats dans les grands, histoire d'accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles, autour de sites uniques en France et en Europe...

La forge du Château de Foix (09) © Radio France - H. Charpentier

Bienvenue en Ariège, avec aujourd'hui notre guide Laurent Subra, Directeur des Sites Touristiques d'Ariège . En sa compagnie, direction le Château de Foix dans un premier temps... Château de Foix (09) - Krzysztof Golik - Wikipédia Par la suite, nos pas nous mèneront vers l'incroyable Grotte de Niaux... Grotte de Niaux (09) - Jcb-caz-11 - Wikipédia Au menu également de l'émission de ce jour : le fameux Palais des Evêques de St Lizier... Palais des Evêques de St Lizier (09) - Olybrius - Wikipédia Enfin, incontournable en Ariège, un passage sous la grotte du Mas d'Azil, un site unique au monde, car traversé à la fois par la route et une rivière... Bienvenue en Ariège pour les vacances, mais pas seulement !! La grotte du Mas d'Azil (09) - Pinpin - Wikipédia