Les Corbières avec Patrice Teisseire de Pyrénées Magazine

A l'occasion de la sortie du nouvel ouvrage de Patrice Teisseire (journaliste à Pyrénées Magazine), aujourd'hui, direction le côté Est de l'Occitanie, vers les Corbières et le Minervois...

Bienvenue sur une terre gorgée de soleil, autour de la fameuse cité de Carcassonne... Aujourd'hui, dans Bienvenue en Pays d'Oc, suivez notre guide : Patrice Teisseire de Pyrénées Magazine . Dans quelques jours sera disponible son nouveau livre, consacré justement à Carcassonne, et à l'Aude... Son titre : "Carcassonne, Cité, Bastide et Alentours" aux éditions Empreinte.

La tour de la Vade (11) - Paul Palau - Editions Empreinte

Notre balade ce jour nous entraîne de Carcassonne au Haut-Cabardès, en passant par le Minervois et les Corbières. Au menu : bons plans et secrets régionaux... Belles promenades à toutes et tous !