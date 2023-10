Bistrots de Paris

Une des plus vieilles brasseries de Paris à Bastille

A Paris subsiste encore quelques mammouths de la gastronomie, encerclés de toutes parts de chinoiseries et de fast-food endémiques.

Le dernier rempart de la Bastille se nomme Bofinger, la résistance est rude, soutenue par des tonnes de guirlandes de saucisses de Strasbourg et de plats de choucroutes fumantes, où jadis les critiques Gault et Millau aimaient s’attabler.

Bofinger est la plus vieille brasserie de Paris. En 1864, Frédéric Bofinger, originaire de Colmar quitte son Alsace pour Paris avec dans ses malles toutes les spécialités de l’est de la France. Le coup de génie du jeune alsacien consiste à servir de la bière fraîche et mousseuse, brassée à l’air et distribuée à l’aide d’une pompe. Les Parisiens découvrent pour la première fois la bière pression.

Repas d’affaires, dîners d’anniversaire, virées entre copains, touristes en goguette, couple légitime, amants pressés, pour paraphraser André Malraux, “Bofinger, c’est comme le métro parisien à 18 heures”. Un renfort inattendu vient prêter main forte à la brasserie en la personne de l’intellectuel et philosophe : Roland Barthes.

Envie d’une soupe à l’oignon gratinée, de six huitres creuses de Normandie, des gros escargots de Bourgogne, un œuf mayonnaise, un pâté en croûte, un homard flambé au whisky ou la fameuse choucroute servi depuis 160 ans. Direction la Bastille pour découvrir tous ces plats gourmands dans un lieu qui a fait sa révolution à deux reprises : en 1789, aux commandes les révolutionnaires du Faubourg Saint-Antoine et en 1864 grâce à un seul homme, Fréderic Bofinger.