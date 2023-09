Bistrots de Paris

Le temple du hamburger et du rock sur le boulevard Montmartre à Paris

“Le Hard Rock Café à Paris”, boulevard Montmartre est le temple du hamburger, des t-bone steak, du coca, du rock, des grosses bagnoles, des guitares électriques et des chapeaux de cowboys.

Avant le Hard Rock Café, existait en 1985 à la rue de Berri, tout près des Champs Elysées “le City Rock Café”, une affaire montée par Ringo Willy Cat, le premier mari de la chanteuse Sheila.

Le chanteur n’est ni un homme d’affaire ni un diplomate. Le jeune Nagui, pas encore animateur, se voit refuser l’entrée au City Rock Café. Ringo dit à Nagui “je ne peux pas vous laisser entrer, j'ai toujours eu des problèmes avec les arabes”. On comprend mieux pourquoi Nagui n’a jamais invité Ringo à “Taratata” et qu’il étrille de temps à autre dans son émission “N’oubliez pas les paroles”.

Après liquidation judiciaire, c’est la fin du City Rock Café et le Hard Rock Café entre en piste en 1991 sur le boulevard Montmartre. Ici c’est tout pour l’Amérique !

Déco comme à Las Vegas, objets vintage authentiques ayant appartenus aux stars de la pop et du rock : une guitare d’Éric Clapton, une veste de Jimi Hendrix, une chemise d’Elvis Presley et une jupette de Tina Turner. A l’entrée, un “rock Shop” addictif, où l’on achète toutes sortes de goodies, teeshirt de collection, sweat, gourdes et bandanas. Au Hard Rock Café, la divinité se trouve dans les assiettes : le sacro-saint hamburger !

A Paris comme à San Diego, à Dubaï, Berlin ou Mexico, le groupe compte 265 “Hard Rock Café”. Parmi les actionnaires majoritaires : une tribu indienne de l’Oklahoma, les Séminoles dont la fortune vient de la gestion d’une chaîne de casinos aux Etats-Unis.

A la carte des ailes de poulet à la mode de Buffalo, des nachos mexicaines, le barbecue Chicken avec des haricots style ranch des grandes plaines et bien sur toute une gamme de burger dont le double Docker cheeseburger en hommage au premier “Hard Rock Café” des Etats Unis à Jackson dans le Tennessee : deux steaks empilés de 250 grammes chacun, nappés de fromage américain, mayonnaise, tomate murie au pied, oignon rouge, feuille de laitue et la fameuse sauce steak signature !