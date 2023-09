94 rue Saint Honoré à Paris

Pourfendeur de la malbouffe, Jean-Pierre Coffe fut d’abord restaurateur à Paris. Il monte en 1976 un premier bistrot chic, rue Saint Honoré “La Ciboulette”.

Au 94 de la rue Saint Honoré, la bouffe est bonne, le vin blanc coule à flots et l’amphitryon des lieux invite à passer à table. Le déjanté Jean-Pierre Coffe offre un numéro aussi bien ciselé que la ciboulette dont il parsème ses omelettes.

La rumeur court les rues de Paris : “on dit qu’on s’amuse follement à La Ciboulette”. Le critique Henri Gault à la plume gourmande écrit “une tête connue à chaque table, le tout Paris se bat pour réserver chez Jean-Pierre Coffe”. Jean Poiret et Caroline Cellier déboulent avec toute la bande de la cage aux folles tandis qu’accoudés au comptoir, Depardieu et Carmet repoussent les limites des frontignans vers les magnums. Plus discret, Michèle Morgan et Gérard Oury dînent à minuit et Pavarotti débarque à une heure du matin. En salle, Coffe se la joue “Rigoletto”, c’est la Traviata à tous les étages !

En déchainant sa clientèle tous les soirs, Jean-Pierre Coffe construit sans le savoir son avenir médiatique. Repéré par Michel Denisot, il intègre les agités de Canal + déployant un rôle sur mesure : faire du Jean-Pierre Coffe, balancer des tranches de jambon poly phosphaté en direct ou nettoyer délicatement un poireau.

Arrive le glissement progressif du plaisir des plateaux repas aux plateaux de télévision, encore plus dingues et plus lucratifs. Jean Pierre Coffe vend la Ciboulette, qui se fane au cours des années. En lieu et place se trouve désormais “itacaté cocina mexicana” qui propose des tacos de bonnes qualités, qui pour une fois, ne déclenche pas le courroux de Jean-Pierre Coffe.

