15 quai de la Tournelle à Paris

Il est un restaurant à Paris à l’égal du dôme des Invalides, du Panthéon, de l’arc de Triomphe de l’Opéra Garnier et de la Tour Eiffel : la Tour d’Argent, au 15 quai de la Tournelle où l’on voit la nuit descendre sur la grande ville.

Cette ville qui a vu tant de modes gastronomiques déferlés, tant de restaurants fermés, transformés, rasés. La Tour d’Argent s’apparente à la devise de Paris : “fluctuat nec mergitur”, battu par les flots mais ne sombre jamais, depuis 1582. Vous pourrez entendre dans notre podcast : Claude Terrail qui le raconte à la radio en 1974.

Plus de 100 ans à sublimer les papilles des clients anonymes ou célèbres avec du foie gras, des filets de sole cardinale, de homard bleu rôti. La grande affaire de la Tour d’Argent se nomme “le canard au sang”, appelé désormais le caneton Frédéric Delair. Le premier à avoir mis au point cette recette, monument de la cuisine française proposé en trois services :

1 rôti entier, découpé à la volée, pressé sauce au sang, pommes soufflées.

2 cuisse fondante grillée, boudin noir, sauce Béarnaise

3 Salade Notre-Dame, mijoté d’abats, lentilles Beluga d’Ile de France.

Bon appétit !

Forcément, on ne mange pas ça tous les jours, Claude Terrail, entre élégance et simplicité se contentait comme tout le monde de deux œufs sur le plat.

Tour d’Argent 2023, on refait tout du sol au plafond, un nouveau bar au ré-de chaussée, très début XXème siècle, au 7e étage, un rooftop très XXIe. Au 5ème étage, un appartement luxe à louer et au 6ème la salle de restaurant et toujours cette vue magique de Paris.

A la Tour d’Argent, on tient toujours au vrai chic parisien, règle d’élégance vestimentaire exigée, ce n’est pas pour la coquetterie, vous êtes dans le plus beau restaurant de Paris.