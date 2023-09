Un restaurant de Johnny Hallyday au style américain

Dans showbizness, il y a bizness, Johnny Hallyday l’a bien compris dès le début de sa carrière, au point de devenir pratiquement une marque publicitaire.

Si ses chansons comme “Que je t’aime” ou “Retiens la Nuit” deviennent des tubes, elles sont également des marques de parfum. En 1962, “l’idole des jeunes” roule en Paloma, un vélo moteur français à quatre vitesses, en 1967, Johnny boit du Ricard…. 33ans plus tard, la star a vieilli, elle porte des lunettes : Optic 2000.

Toujours dans l’idée de retenir la nuit, Johnny créé un night-club à Montparnasse “l’Amnésia”.

Plus intimiste, avec sa femme Laetitia et son ami Claude Bouillon, le voilà restaurateur “Rue Balzac”, dans l’arrondissement le plus stylé de la capitale : le VIIIème. Vous pourrez entendre dans notre podcast, une archive de France Culture qui parle de son inauguration en 2006.

Raide dingue des Etats-Unis, Johnny et Claude Bouillon proposent une cuisine typique des “diners” américains. Plus besoin d’aller à Santa Monica, le soleil du pacifique tombe dans le ciel parigot comme directement les calories dans les assiettes : rib’s et panouille de maïs grillée au beurre, manchons de canard sauce barbecue. Les fans sont aux anges surtout quand leur demi-Dieu est dans la salle.

L’aventure gastronomique de Johnny Hallyday est aussi courte que la route 66 est longue.

Au 8 de la rue Lord Byron à Paris, le canard laqué pékinois de monsieur Ly a remplacé les travers de Porc de Santa Fe. Le conflit économique américano-chinois se joue aussi dans l’assiette.