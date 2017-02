Bleu Hérault Live : Agathe Ze Bouse et Grout/Grout

Cette semaine, Agathe Ze Bouse et Grout/Grout sont les invités d'Emmanuel de Roquetaillade dans Bleu Hérault Live

Agathe Ze Bouse

Connu comme le loup blanc, Agathe Ze Bouse retombe toujours sur ses pattes et galope vers ses 25 ans de carrière. Délivrée de son obsession bovine, la formation Montpelliéraine nous couve un nouvel opus pas piqué des hannetons, un "Retour au Bestiaire" dont l’éclosion est imminente. Ce cinquième album (« Retour Au Bestiaire » sortie le 11/03/2017) fait la part belle à nos amis les bêtes, réelles ou métaphoriques.

Agathe Zebouse dans Bleu Herault Live © Radio France

Sur scène, tels des coqs en pâte, 9 musiciens plantigrades et farfelus agitent leurs nageoires dans un nouveau spectacle plein d’humour, de dérision et de poésie surréaliste. On se dira que ces gars-là ont vraiment une araignée au plafond. Y a pas de lézard, on fera volontiers le pied de grue pour les voir en concert !

Agathe Ze Bouse dans Bleu Hérault Live © Radio France

Grout/Grout

Au groove évident, ce groupe de Montpellier produit une pop un brin mélancolique, délicieusement entêtante, savamment malicieuse. Dans les environs de Grout/Grout, il traîne tout un tas de trucs. Des endroits familiers à redécouvrir, des vieilles remises à dépoussiérer, des recettes à tenter, des conquêtes à faire et du temps à prendre. Voyages assurés dans le brouillard le plus épais comme sous le plus chaud des soleils.

Grout/Grout dans Bleu Hérault Live © Radio France - Thierry Guignard

Initialement en solo, Grout/Grout est aujourd’hui un projet plus étoffé, porté désormais par un quintet un poil plus électrique venu servir comme il se doit une rasade de nouvelles chansons nourries des incontournables Beatles/Kinks/Bowie, parfois Elliott Smith, et parfois teinté de Strokes ou d’Alex Turner …Bref, une pop fétichiste, qui prend racine dans un son 60’s made in britain et qui pourrait accompagner chacun des bons et mauvais moments de nos vies d’agités.