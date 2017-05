Bleu Hérault Live : Connie and Blyde et Effdé

Ce samedi Bleu Hérault Live reçoit Connie and Blyde et Effdé de 17h à 18h. Entre jazz, pop, musiques actuelles cette session de Bleu Hérault Live accompagne la douceur du printemps. Des accents acoustiques, des voix, de nouveaux arrangements... 2 groupes à (re)découvrir absolument.

Connie and Blyde

Connie and Blyde - France Bleu Hérault © Radio France - Frank Bigotte

En 2013, la rencontre entre Caroline Sentis [chant] et Bruno Ducret [violoncelle] a donné naissance à ce projet singulier. Improvisation, déconstruction des genres... Influencé par des artistes tels que Björk, Nosfell, Ornette Coleman ou Claire Diterzi, le duo appréhende la chanson avec une indépendance stylistique et une liberté mêlant onirisme et caractère. L’instrumentation épurée, quasi-acoustique, leur permet d’explorer de larges possibilités de composition, et d’amener le public dans un univers personnel où l’écoute est suscitée grâce aux silences, à la manière d’un conte. Connie and Blyde sait jouer la carte du contraste . Morceaux aérés portés par une énergie complice , chansons de velours, secousses charnelles, entre poésie, jazz et musiques actuelles... La sortie du premier album La Mer Électrique enregistré par Matthieu Metzger avec Matthieu Metzger [saxophones] et Marc Ducret [guitare] est prévue pour le printemps 2017.

Effdé

Effdé - France Bleu Hérault © Radio France - Michel Serra

Après 15 années de nomadisme musical, consacrées à étudier le langage du jazz et s’imprégner des musiques du monde , Effdé revient en 2016 à ses amours de jeunesse : la chanson , le folk, et la pop musique.

Dans « Fendillés », son premier Ep sous ce nom, percent ça et là les couleurs et les formes ramenées des ces différents voyages. Dans cet espace musical moderne s’harmonisent les échos d’un Bashung , d’un Esjborn Svenson Trio ou l’existentialisme d’un Léonard Cohen.

Entouré de compagnons de longue date, avec en premier chef Rom Castéra ( batterie ) qui réalise et produit ce premier opus, Dorian Dumont (piano) , Charlie Huck ( contrebasse ), le trio Zéphyr ( trio à cordes ), ainsi que la chanteuse Lola Baï, en featuring sur un titre, Effdé dévoile une vision de la chanson qui s’engage à questionner nos vies, à rester alerte, à croire en l’homme, à croire, enfin, que la beauté est bien plus qu’un simple divertissement du réél.

