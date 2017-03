Bleu Hérault Live : Poussin

Poussin

Poussin - Bleu Hérault Live - France Bleu Hérault

Pourquoi « Poussin » ?

Je vous vois venir. A question simple, réponse évidente.Tout d’abord, Poussin, comme son nom l’indique, est un groupe. Un groupe de quatre musiciens issus de formations emblématiques de la scène montpelliéraine. The Chase, Scotch & Sofa, et Volin. Ces gens-là ont travaillé avec Oxmo Puccino, Piers Faccini, ou Mark Plati (producteur de Bowie, entre-autres). Ensuite, Poussin, vous l’aurez deviné, chante en anglais. Une musique folk, rock, et pop. Sensible et habitée. Ca dépend. Poussin n’est pas monomaniaque. Un son précis, sculpté, singulier.

Un guitariste

Un bassiste

Un batteur

Et une voix.

Beirut qui chanterait du Grizzly Bear. Ou Arcade Fire qui reprendrait The Smiths. Tout est dit. Poussin, en somme.

